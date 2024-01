Tyson Fury: "Veremos quién es mejor entre Oleksandr y yo"

“Los cinturones son una cosa, pero él y yo tenemos que ir a pelear ahora. Ha habido una gran acumulación y ahora veremos quién es mejor entre Oleksandr y yo. Y soy un conquistador. Recuerda eso. Él es Oleksandr y yo soy El Grande, así que ya veremos", destacó Tyson Fury.

¿Preparación de Tyson Fury?

“Sólo lo mismo. Traeré algo de sparring zurdo, obviamente zurdo y eso es todo. ¿Qué puedes hacer por un luchador? Realmente no puedes hacer mucho por él ni por mí ni por nadie. Es un combate de boxeo. Si es mejor que yo, entonces me vencerá. Si soy mejor que él, le ganaré. Y eso es. No hay más ni menos”, señaló.

“No le temo a un boxeador. No me preocupan en absoluto. He tenido muchas peleas antes y vencí a toda la gente del mundo. 35 peleas seguidas. Realmente no estoy tan molesto. Llevo mucho, mucho tiempo en este juego. Profesional desde hace más de 15 años. Es un hombre de tamaño promedio", finalizó The Gypsy King.