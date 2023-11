Tyson Fury vs Oleksandr Usyk: Ex campeón de peso completo pronostica resultado

Shannon acudió a la Convención del WBC en Tashkent, Uzbekistán, donde también dijo presente el panameño Roberto Durán y tuvo algunas ideas propias.

“El propio Usyk es grande. No creo que el tamaño sea un factor porque es muy activo. Mi única preocupación es que cuando pasó del peso crucero al peso completo, empezó a lanzar menos golpes. Espero que en esta pelea pueda trabajar ese ritmo más alto", destacó.

"No descarten a Usyk"

“Fury está relajado y puede hacer muchos rounds, por lo que será muy activo. Fury es el peso completo legítimo, pero no puedes descartar a Usyk porque es un campeón y no es pequeño. Me topé con él hace varias semanas y tiene mi altura, si no más.

“En los primeros rounds se sentirán mutuamente, pero Fury tendrá un poco de coraje ya que su última pelea no fue tan buena. Entonces llegará la guerra”, finalizó el estadounidense de 51 años.

FUENTE: CMB