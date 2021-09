Boxeo: Óscar Valdez, "Nunca he utilizado sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento"

“Yo nunca he utilizado sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer”, sentenció el mexicano. “Soy muy respetuoso con las pruebas de antidopaje desde mi etapa de boxeo como amateur, ahora como profesional y, desde que he sido profesional me he sometido a más de 30 pruebas antidopaje, que es algo como Team Valdez pedimos y nos aseguramos que esté en el contrato, que se hagan las pruebas de VADA y se mantenga el deporte limpio y nadie tenga ninguna ventaja”.