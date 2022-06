Canelo Álvarez busca terminar trilogía con Golovkin con KO

"Eso es lo que buscaré desde el primer asalto", dijo "Canelo" en una charla con periodistas en Los Ángeles (California) previa a la presentación oficial de la pelea.

El combate se realizará en el peso supermediano (168 libras - 76,2kg), categoría de la que Álvarez es el primer campeón indiscutible.

Motivado

Después de esta derrota "estoy más motivado que nunca. Soy un peleador mucho más peligroso", añadió "Canelo". "Tengo muchas ganas de regresar más fuerte que nunca. Esto me hace un peleador más peligroso todavía".

"Mucha gente toma uno o dos años para volver tras una derrota", recordó. "Pero yo estoy en el boxeo porque quiero ser uno de los mejores de la historia".

Habla Golovkin

"Hubo malas decisiones pero es agua pasada", expresó Golovkin sobre los resultados de las dos primeras peleas. "Para mí es solo otra pelea, solo otro oponente", aseguró. "Me siento 100% cómodo, aunque vayamos a pelear en su división de peso, no me importa".

FUENTE: AFP