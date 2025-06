 Canelo Álvarez promete uno de los mejores combates de su carrera ante Terence Crawford

El mexicano ya era poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Crawford estuvo presente en ese combate e inmediatamente lanzó el desafío —aceptado con gusto por Álvarez— a pesar de que significa que el estadounidense de 37 años deberá subir dos divisiones de peso.

Álvarez, cuyo récord es un impresionante 63-2-2 (victorias-nulos-derrotas) con 39 nocauts, ha sido campeón mundial en cuatro pesos diferentes, al igual que Crawford.

Canelo Álvarez habla de su rival

"Esta pelea va a ser una de las mejores de mi historia", dijo Canelo en una conferencia de prensa conjunta con Crawford en Riad para iniciar la promoción del evento.

"Estoy muy emocionado y motivado porque esto se trata de hacer historia", dijo Álvarez, cuyas dos derrotas fueron por decisión arbitral ante la leyenda estadounidense Floyd Mayweather en 2013, y ante Dmitry Bivol en 2023.

"Para mí, es muy importante ganar esta pelea. Amo el boxeo. Amo ganar. Soy un ganador, así que estoy muy emocionado de estar ya en el ring", añadió.

Álvarez, que tuvo su primera pelea profesional a los 15 años, dijo que ambos púgiles necesitaban estar en el mismo estado mental esa noche para que el enfrentamiento esté a la altura de las expectativas.

"Yo vengo a pelear, pero necesitas que ambos peleadores piensen lo mismo, ¿verdad?", continuó. "Esta pelea es importante y para mí hacer historia es mi meta, toda mi vida".

Álvarez elogió a su oponente, cuyo récord es de 41 victorias con 31 por nocaut, aunque dejó claro que no lo considera de su 'liga'.

"No me malinterpreten, él es un gran peleador pero no es Canelo", afirmó. "Es uno de los mejores que voy a enfrentar en mi carrera, seguro".