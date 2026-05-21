MLB: Miami Marlins colocan a Leonardo Jiménez en lista de lesionados

El pelotero santeño Leonardo Jiménez estará 7 días en la lista de lesionados por una Conmoción cerebral sufrida en el duelo de la MLB disputado el 20 de mayo entre Miami Marlins y Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park.

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El panameño de 25 años fue titular en la tercera base y conectó de 2-1 en la derrota de su equipo 9-1.

Graham Pauley fue llamado desde Jacksonville Jumbo Shrimp para ocupar el lugar del canalero.

¿Cómo se lesionó Leonardo Jiménez?

Leo recibió un disparo en la tercera base desde el jardín izquierdo y cuando intentó tocar a Ronald Acuña Jr, recibió un golpe en la cabeza sin intención por parte del venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2057258332964942195?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Cerrada jugada en la tercera base!



Después de esta jugada con Ronald Acuña Jr, el panameño Leonardo Jiménez salió del partido en la alta del sexto episodio. #MLBRPC pic.twitter.com/iR6Qp1E6ad — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 21, 2026

En la temporada 2026, Jiménez tiene un promedio ofensivo de .227 producto de 10 imparables en 44 turnos al bate, 1 empujada, 4 anotadas, 1 base robada, 1 doble, 5 bases por bolas y 9 ponches.