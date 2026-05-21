Orlando Mosquera le atajó el penal a un mundialista de Portugal

Orlando Mosquera le atajó penal a un mundialista de Portugal

El guardameta panameño Orlando Mosquera volvió a atajar un penal en la Saudí Pro League, ahora en la derrota del Al Fayha 0-1 frente a el Al Hilal en el King Salman Sport City Stadium.

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"Kuty" adivinó las intenciones del portugués Rubén Neves al 64', tirándose hacia su palo izquierdo para detener el disparo desde el punto penalti.

Orlando Mosquera, un ataja penales consolidado

El portero de la Selección de Panamá ya ha sido figura en otras ocasiones, deteniéndole 2 penales a Karim Benzema y uno Houssem Aouar en el 2025.

Mosquera jugó 32 partidos en el torneo local, recibiendo 50 goles y dejando su arco en cero en 7 ocasiones.

Con esta derrota, el club del canalero de 31 años terminó en la décima posición de la tabla general, con 38 puntos en 34 fechas disputadas.