Floyd Mayweather podría recibir una demanda multimillonaria

"Realmente no le ha pagado. Hay una demanda que se abrió la semana pasada o hace dos semanas. Lo están presionando legalmente y tras bambalinas, pero es vergonzoso que Floyd ‘Money’ Mayweather no tenga suficiente dinero para pagarle a mi hermano", dijo Jake Paul en la rueda de prensa.

Al parecer, Floyd Mayweather no ha cumplido en darle su parte al YouTuber Logan Paul, por lo que su hermano y sus conocidos unirán fuerzas para realizar la demanda.

Andrew Schulz, conocido comediante y amigos de los Paul, comentó en su podcast The Fregant 2 sobre la conversación entre él y Logan Paul.

"Le pregunté cómo, ‘¿en serio no te ha pagado?'. Me dijo, ‘sí, sí, supongo que lo vamos a demandar’ y apesta porque una vez que entras en demandas, los abogados son los que ganan. No puede prolongar eso para siempre y le debe probablemente entre cinco y 10 millones de dólares".

Por el momento, Floyd Mayeather no ha comentado nada al respecto y se verá si los Logan demandan legalmente al 'Money'.