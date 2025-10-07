Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de 11 jornadas.
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 11 del Clausura 2025
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la LPF, luego de 11 jornadas disputadas.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la LPF
- Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador) 9
- Jhon Jairo Alvarado (Alianza FC) 4
- Ricardo Phillips Jr (Plaza Amador) 4
- Yoameth Murillo (Plaza Amador) 4
- Cristian Quintero (Tauro) 4
- Reynaldiño Verley (Alianza) 4
- Rolando Burguess (Árabe Unido) 3
- Abraham Altamirano (CA) 3
- Joseph Cox (Sporting SM) 3
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Rolando Blackburn (San Francisco) 3
- Guillermo Benítez (San Francisco) 3
- Miguel Camargo (San Francisco) 3
- Kenny Bonilla (CAI) 3
- Víctor Ávila (CAI) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- Everardo Rose (Plaza Amador) 3
- Saed Díaz (Atlético Nacional) 3
- John Asprilla (Alianza) 2
- Ángel Valverde (CAI) 2
- Martín Ruiz (Sporting SM) 2
- Rodrigo Tello (Sporting SM) 2
- Joel Clarke (CD Universitario) 2
- Kevin Walder (Plaza Amador) 2
- Ricardo Buitrago (Plaza Amador) 2
- Víctor Medina (Tauro) 2
- Amable Pinzón (Veraguas United) 2
- Isidoro Hinestroza (Veraguas United) 2
- Flosard Malci (Herrera) 2
- Sergio Moreno (Atlético Nacional) 2
- José Rivera (Atlético Nacional) 2
- Joel Barría (Atlético Nacional) 2
- Erick Paniagua (UMECIT) 2
- Moisés Yau (CAI) 1
- Juan Carrasquilla (CAI) 1
- Orman Davis (CAI) 1
- Yair Jaén (Sporting SM) 1
- Ramsés de León (Sporting SM) 1
- Emerson Girón (Sporting SM) 1
- Alberto Quintero (Plaza Amador) 1
- José Murillo (Plaza Amador) 1
- Carlos González (Plaza Amador) 1
- Harold Cummings (Plaza Amador) 1
- Aimar Sánchez (Plaza Amador) 1
- Ovidio López (Plaza Amador) 1
- Héctor Ríos (Plaza Amador) 1
- Omar Córdoba (Plaza Amador) 1
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 1
- Diego Valanta (Árabe Unido) 1
- Rubén Collymore (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacios (Árabe Unido) 1
- Ariel Arroyo (Árabe Unido) 1
- Axel McKenzie (Árabe Unido) 1
- Victor Simmons (San Francisco) 1
- Alberto Ramírez (San Francisco) 1
- Derick Edmund (San Francisco) 1
- Edilson Carrasquilla (San Francisco) 1
- Edson Samms (San Francisco) 1
- Vlair Simmons (San Francisco) 1
- Jair Catuy (UMECIT) 1
- Sergio Cunningham (UMECIT) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
- Jesús Araya (UMECIT) 1
- Jhamal Rodríguez (UMECIT) 1
- Erick Rodríguez (UMECIT) 1
- Jerónimo Rodríguez (Tauro) 1
- Josué Vergara (Tauro) 1
- Jhojan Amaya (Tauro) 1
- Alcides Díaz (Alianza) 1
- Ricardo McClymont (Alianza) 1
- Ignacio Espinosa (Alianza) 1
- Abdiel Garcés (Atlético Nacional) 1
- Alexis Corpas (Atlético Nacional) 1
- Miguel Vega (Atlético Nacional) 1
- Pablo Pérez (Atlético Nacional) 1
- Uziel Maltez (CD Universitario) 1
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 1
- Randy Rangel (CD Universitario) 1
- Emmanuel Chanis (CD Universitario) 1
- Andrick Edwards (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Juan Tobón (CD Universitario) 1
- Ariel Betegón (CD Universitario) 1
- Alejandro Yearwood (CD Universitario) 1
- Julián Rodríguez (Herrera) 1
- Luis Zúñiga (Herrera) 1
- Ernesto Walker (Herrera) 1
- Eiver Florez (Herrera) 1
- Valentín Pimentel (Herrera) 1
- Roonie Villarreal (Herrera) 1
- Wesley Cabrera (Veraguas United) 1
- Juan Sagel (Veraguas United) 1
- Cristian Zúñiga (Veraguas United) 1
- Emanuel Ceballos (Veraguas United) 1
- Steven Hernández (Veraguas United) 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
Autogoles
- Javier de la Espada (Herrera) 1
- Lucas Meyer (Herrera) 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro) 1
- Rudy Yearwood (Tauro) 1
