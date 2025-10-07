MLB: Cerveceros de Milwaukee superan a Cubs y aumentan ventaja en Serie Divisional

Los Cerveceros de Milwaukee quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato en la Liga Nacional al imponerse 7-3 sobre los Cachorros de Chicago en el segundo juego de Serie Divisional en la MLB .

Las siete carreras de los hoy locales en el American Family Field (Milwaukee) llegaron por medio de jonrones y con dos outs.

Un brillante Chourio con el madero en la MLB

Fue una jornada de grandes satisfacciones para el béisbol venezolano, que vio a dos de los suyos convertirse en figuras. Jackson Chourio conectó un jonrón de tres carreras en el cuarto inning mientras que William Contreras aportó un solitario en el tercer episodio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Brewers/status/1975393014173565412&partner=&hide_thread=false Playoff Jackson is just a different animal #MagicBrew pic.twitter.com/X8zqIB71f8 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 7, 2025

Seis relevistas se encargaron de asegurar la victoria para Milwaukee, incluido el jugador de primer año Jacob Misiorowski (1-0), quien se quedó con la victoria.

"Fue muy divertido, mucha adrenalina", mencionó Misiorowski. "No se trata solamente de una persona, es un trabajo en equipo, nuestra defensa también realizó un gran trabajo".

"En este equipo somos todos amigos, vivimos un ambiente estupendo en cada partido". añadió.

El cierre estuvo a cargo del dominicano Abner Uribe, quien retiró por la vía del ponche a los tres bateadores que enfrentó.

Los Cachorros buscarán extender la serie este miércoles cuando reciban la visita de los Cerveceros en Wrigley Field (Chicago).