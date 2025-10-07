El FC Barcelona jugará ante el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys

El FC Barcelona informa de que el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, ante el Girona FC, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 16:15 horas, se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El Club sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou y mantiene un contacto permanente con el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de poder llevar a cabo las inspecciones pertinentes en los próximos días.

En este contexto, aunque se espera recibir próximamente la licencia de primera ocupación de la fase 1A (Tribuna y Gol) -que permitiría una ocupación de hasta 27.000 asistentes- el FC Barcelona trabajará con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B (Tribuna, Gol y Lateral), que ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores.

Este objetivo se fundamenta en tres motivos principales:

El retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B.

El aforo del Estadi Olímpic Lluís Companys -reacondicionado por el Club- permite generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadi Johan Cruyff.

Disponer de más días para, en caso necesario, realizar todos los tests operativos necesarios.

Por último, informar a todos los socios y socias que, a partir de este partido, la gestión del aforo se realizará mediante un sistema de pase, que se implementará y mantendrá hasta final de temporada. En los próximos días, el Club explicará con todo detalle el modelo de pase.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

FUENTE: FC Barcelona