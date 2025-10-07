El FC Barcelona jugará ante el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys

El FC Barcelona informa de que el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, ante el Girona FC, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 16:15 horas, se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys.
En este contexto, aunque se espera recibir próximamente la licencia de primera ocupación de la fase 1A (Tribuna y Gol) -que permitiría una ocupación de hasta 27.000 asistentes- el FC Barcelona trabajará con el objetivo de regresar al Spotify Camp Nou una vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B (Tribuna, Gol y Lateral), que ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores.
Este objetivo se fundamenta en tres motivos principales:
- El retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B.
- El aforo del Estadi Olímpic Lluís Companys -reacondicionado por el Club- permite generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadi Johan Cruyff.
- Disponer de más días para, en caso necesario, realizar todos los tests operativos necesarios.
Por último, informar a todos los socios y socias que, a partir de este partido, la gestión del aforo se realizará mediante un sistema de pase, que se implementará y mantendrá hasta final de temporada. En los próximos días, el Club explicará con todo detalle el modelo de pase.
El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.
FUENTE: FC Barcelona