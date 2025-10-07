NBA NBA -  7 de octubre de 2025 - 10:05

NBA: Ja Morant se mantiene en revisión tras lesión en el tobillo

El base Ja Morant se suma a la lista de jugadores lesionados de los Grizzlies por lesión de tobillo previo a temporada de NBA.

FOTO: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El dos veces All-Star Ja Morant se encuentra en revisión semana a semana después de torcerse el tobillo izquierdo durante una práctica, informaron los Memphis Grizzlies de la NBA el lunes.

El jugador de 26 años de edad se torció el tobillo durante el entrenamiento del domingo, según informó el equipo. Los Grizzlies inician la pretemporada el lunes por la noche contra los Pistons de Detroit y recibirán a Nueva Orleans en su primer partido de la temporada el 22 de octubre.

En lista de lesionados de NBA

Ja Morant se une a la lista de titulares lesionados de los Grizzlies, que incluye a Jaren Jackson Jr. y Zach Edey. Jackson ha dicho que su objetivo es estar listo para el primer partido de la temporada.

Morant ha jugado solo 59 partidos en total en las últimas dos temporadas, entre diversas lesiones y suspensiones de la liga . Desde el inicio de la temporada 2021-22, Morant ha jugado solo el 56% de los 328 partidos de temporada regular de los Grizzlies. También se ha perdido cinco partidos en las últimas tres participaciones de Memphis en la postemporada.

FUENTE: NBA

