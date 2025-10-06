Selección de Panamá: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentó a El Salvador?

La Selección de Panamá urgida de puntos a falta de cuatro partidos para el boleto directo rumbo al Mundial 2026, visita este viernes 10 de octubre a El Salvador de Hernán Bolillo Gómez en el Estadio Cuscatlán.

Los de Thomas Christiansen suman dos puntos hasta el momento y luego del partido ante la "Selecta" recibirán en el Estadio Rommel Fernández a Surinam, con quienes empataron en el primer partido.

¿Cuándo fue la última vez que se midieron la Selección de Panamá y El Salvador?

La última vez que Panamá enfrentó a El Salvador fue en la Copa Oro 2023 donde en el grupo C igualaron 2-2. En este partido Brayan Gil y Mayer Gil anotaron por los de la "Selecta", mientras que Fidel Escobar e Ismael Díaz lo hicieron por la "Roja".

Panamá en aquel partido alineó de la siguiente forma: Orlando Mosquera, César Blackman, Harold Cummings, Fidel Escobar, Roderick Miller, Cristian Martínez, Jovani Welch, Édgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz, Freddy Góndola y Cecilio Waterman. También vieron minutos Eduardo Anderson, Andrés Andrade, Adalberto Carrasquilla, César Yanis y Azarías Londoño.

Eliminatorias Mundialistas

En las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en el Estadio Cuscatlán los locales ganaron el partido 1-0 con el tanto de Enrico Dueñas. Mientras que en el Estadio Rommel Fernández con goles de Cecilio Waterman y Freddy Góndola, remontaron el gol inicial de Jairo Henríquez.