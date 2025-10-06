MLB: Edmundo Sosa en el lineup inicial para el J2 ante Dodgers

Los Phillies de Philadelphia ya tienen alineación confirmada para enfrentar este lunes (5:08 pm) a Los Ángeles Dodgers en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional en las Grandes Ligas ( MLB ).

El mánager Rob Thomson le brindó la confianza al panameño Edmundo Sosa para iniciar como titular en la segunda base y séptimo en el orden ofensivo, en este importante choque en el Citizens Bank Park.

Los angelinos tienen ventaja en la serie, tras imponerse por pizarra de 5-3 el pasado sábado 4 de octubre, en el primer encuentro.

El capitalino de 29 años terminó la temporada regular bateando para .276, producto de 67 imparables en 243 turnos al bate, 12 dobles, 1 triple, 11 cuadrangulares, 39 empujadas, 30 anotadas, 10 bases por bolas, 56 ponches y 1 base robada.

Line-up de los Phillies vs Dodgers - MLB