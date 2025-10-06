MLB: Edmundo Sosa en el lineup inicial para el J2 ante Dodgers

Los Phillies de Philadelphia ya tienen alineación confirmada para enfrentar este lunes (5:08 pm) a Los Ángeles Dodgers en el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional en las Grandes Ligas (MLB).
Los angelinos tienen ventaja en la serie, tras imponerse por pizarra de 5-3 el pasado sábado 4 de octubre, en el primer encuentro.
El capitalino de 29 años terminó la temporada regular bateando para .276, producto de 67 imparables en 243 turnos al bate, 12 dobles, 1 triple, 11 cuadrangulares, 39 empujadas, 30 anotadas, 10 bases por bolas, 56 ponches y 1 base robada.
Line-up de los Phillies vs Dodgers - MLB