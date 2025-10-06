Édgar Yoel Bárcenas: "Si metemos corazón y todo lo que nos faltó en septiembre, estaremos más cerca"

El jugador de la selección de Panamá Édgar Yoel Bárcenas conversó sobre lo que sucedió en el mes de septiembre y lo que quieren cambiar para estas eliminatorias que arranca el viernes ante El Salvador.

"El grupo está bien, el grupo está contento, poco a poco se van integrando los compañeros, una sola consigna es darle vuelta a la situación con mucha fe y humildad".

Yoel Bárcenas conoce bien al entrenador de El Salvador Bolillo Gómez porque con el debutó con la selección de Panamá y además los clasificó al Mundial de Rusia 2018, el único que han ido.

"Conocemos al Bolillo, sabemos su filosofía y como maneja el grupo, en eso tiene ventaja, pero esto es fútbol, al final hemos visto vídeos de El Salvador, sabemos como juegan, es cuestión de estar concentrado, meter corazón y todo lo que nos faltó en septiembre, para estar más cerca de ganar".

Nada esta perdido para Édgar Yoel Bárcenas

"Le puedo transmitir al grupo es la tranquilidad que no se ha perdido nada, que vamos a jugar con los dos líderes de grupo y pues está en nosotros, tenemos que darle vuelta a la situación y ponernos primero en el grupo".

"Meterlos, lo que nos faltó en septiembre fueron los goles, el fútbol es de eso, si lo metemos vamos a ganar".