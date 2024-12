Gervonta Davis anuncia que se retirará después del 2025

Futuro retiro de Gervonta Davis

“Se acabó después de este año. Esto es basura, basura. Me voy. Estoy harto de esto. No me importan los cinturones. No me importa nada de eso. Estoy preocupado por conseguir mi dinero y salir de ahí. Estoy harto. Ni siquiera es boxeo. Es todo, también tengo hijos, acabo de tener un niño, no quiero tener que seguir peleando y recibiendo puñetazos y todo eso”, señaló el fuerte pegador de Baltimore.

"Tank", también dejó claro que planea tener 3 combates en el año 2025, incluyendo a Roach Jr, actual campeón superpluma AMB y una revancha ante el controversial Ryan García.

La cartelera del 1 de marzo será liderados por Gervonta Davis vs Lamont Roach Jr en un PPV de Premier Boxing Champions (PBC) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.