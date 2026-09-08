BALÓN DE ORO Fútbol Internacional -  8 de septiembre de 2026 - 10:29

Balón de Oro 2026: Conoce a los nominados para el Mejor Jugador de la temporada

Conoce a los 30 jugadores que fueron nominados al Mejor Jugador de la temporada para llevarse al Balón de Oro 2026.

 Balón de Oro 2026: Conoce a los nominados para el Mejor Jugador de la temporada

 Balón de Oro 2026: Conoce a los nominados para el Mejor Jugador de la temporada

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo medio del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.

Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo.

Nominados al Balón de Oro 2026

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