Balón de Oro 2026: Conoce a los nominados para el Mejor Jugador de la temporada

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo medio del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.

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