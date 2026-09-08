Champions League: Erling Haaland marca doblete en victoria del Manchester City ante Porto

El Manchester City comenzó con el pie derecho su camino en la Champions League 2026-27 al imponerse 2-0 como visitante al Porto en el Estádio do Dragão, en una noche en la que Erling Haaland volvió a ser decisivo con un doblete .

El conjunto dirigido por Enzo Maresca tuvo que trabajar para encontrar los espacios ante un Porto que intentó hacer valer su condición de local. Durante la primera mitad, el cuadro inglés generó oportunidades, pero se encontró con la buena actuación del guardameta Diogo Costa , quien evitó que el City se marchara al descanso en ventaja.

Haaland apareció en el momento justo

La resistencia portuguesa se rompió apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 47, Rayan Cherki conectó con Enzo Fernández, quien envió un centro al área que Haaland convirtió de cabeza, colocando el 1-0 para los visitantes.

El Porto reaccionó y durante varios minutos buscó el empate, pero el Manchester City consiguió mantener el control y resistir la presión local. Con el encuentro llegando a su final, apareció nuevamente el delantero noruego.

En el minuto 91, Haaland recibió dentro del área y definió con su pierna derecha para establecer el 2-0 definitivo, sentenciando el encuentro y completando su doblete.

Gran estadística de Erling Haaland

Con sus dos anotaciones, el atacante noruego alcanzó los 59 goles en 59 partidos de Champions League, una cifra que vuelve a poner de manifiesto su extraordinaria producción goleadora en el máximo torneo europeo.

Tres puntos importantes para el City

El triunfo permite al Manchester City comenzar su participación europea con tres puntos y una victoria de visitante, mientras que el Porto deberá buscar su recuperación en las próximas jornadas de la fase de liga.

Para Maresca, además, supone un importante respaldo en su primera experiencia europea al frente del conjunto inglés. El técnico italiano suma así otro resultado positivo en el arranque de su etapa en el City.