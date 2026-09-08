Champions League: AEK le ganó el duelo al LASK Linz de Andrés Andrade

El AEK Atenas superó en condición de local 1-0 al LASK Linz del panameño Andrés Andrade en duelo por la jornada 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League desde la ciudad Nea Filadelfeia.

La visita arrancó con todo en ofensiva, incluso con un tiro del defensor Andrés Andrade al minuto 2', que llegó al ataque para disparar de pierna izquierda, pero se fue desviado.

Luego los locales respondieron y terminaron abriendo el marcador sobre el minuto 21' del partido, con un impecable cobro de tiro libre del rumano de 30 años de edad Rzvan Marin.

El club austriaco buscó de varias maneras la anotación, mayormente con llegada del joven nigeriano Moses Usor, que en varias ocasiones remató y buscó generar peligro, pero sin lograr poner números en el marcador.

En el segundo tiempo los locales seguían marcando el camino y Luka Jovic anotaba sobre el minuto 64', con un gran golpe de cabeza, pero el VAR lo anuló después de la revisión.

Los de Austria presionaron en la recta final del partido, pero no pudieron romper la defensa del AEK que aguantó con todo para ganar sus primeros 3 puntos en la temporada de la competición europea.

Debut de Andrés Andrade en la Champions League

El partido quedó marcado por un momento histórico para el fútbol panameño, con la presencia del chorrerano Andrés Andrade en cancha, siendo el tercero de Panamá en estrenarse en la UEFA Champions League, siguiendo a sus compañeros César Blackman y Michael Amir Murillo.

Andrade se mostró solido en defensa y tuvo acción ofensiva, disputando todo el partido y recibiendo una tarjeta amarilla en la recta final del compromiso.