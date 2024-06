Tenso cara a cara entre Gervonta Davis y Frank Martin

Reacciones de Gervonta Davis

“Te prometo que voy a acabarte”, le decía en reiteradas ocasiones Gervonta. “Está temblando”, le dijo a Frank Martin cuando se disponía a hablar.

"Tank" Davis también aprovechó para mandarle un mensaje a Errol Spence Jr, quien apoyó a Martin durante la conferencia y este no se quedó corto y le respondió: “cierra la boca, no has peleado con nadie”.