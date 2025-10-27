Christofer Jurado quedó segundo en la cuarta etapa de la vuelta a Guatemala

Panamá volvió al podio de la edición 64 de la Vuelta Ciclista a Guatemala y lo hizo con el chorrerano Christofer Jurado quien entró segundo hoy en la cuarta etapa de este evento internacional.

Fueron 190 kilómetros los que se disputaron entre las localidades de Cuidad Vieja y Coatepeque, jornada que fue ganada por el neerlandés Carlos Macpherson (Olinka-

Specialized) con tiempo de 4 horas 21 minutos y 22 segundos. Jurado, que en su historial en este giro chapín cuanta con una victoria de etapa en 2020 y precisamente fue la cuarta, ingreso a cinco segundos del ganador este lunes Macpherson.

En la tercera posición cruzó el colombiano Ulises Castillo, compañero del ganador, con retraso de 11 segundos. El grupo mayoritario paso a 17 segundos de diferencia en el cual estaba el líder de la Vuelta, el colombiano Cristian Muñoz, del equipo NU, que suma 15 horas 48 minutos y 22 segundos.

"Buscamos la victoria en todo momento, la fuga de cinco corredores se recorta a tres en los últimos tramos, pero al final ellos tenían dos y pudieron hacer el trabajo como era de esperarse, uno de desgastar y el otro de resguardarse. Acá a Dios gracias entramos en el podio nuevamente", señaló Jurado.

En la primera etapa dela Vuelta, había sido el chiricano Bolívar Espinosa quien puso el nombre de Panamá en el peldaño superior. En esta competencia la selección de Panamá la integran también, Franklin Archibold,

Alex Strah, Randish Lorenzo y el sub-23 Michael Caballero. Este martes la quinta etapa comprende 109.3 kilómetros con montaña nuevamente con la ida en Retalhuleu y arribo en San Rafael Pie de la Cuesta