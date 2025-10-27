Dani Carvajal: ¿Cuántos partidos se perderá con el Real Madrid?

El Real Madrid confirmó este lunes que su capitán, Dani Carvajal, será sometido a una artroscopia por la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, prácticamente despidiéndose de lo que resta de 2025.
Se estima que Carvajal estará de baja entre seis y diez semanas, lo que lo dejará fuera de varios partidos de LaLiga y de la UEFA Champions League. Entre los compromisos que se perderá se encuentran enfrentamientos clave contra:
Partidos de LaLiga que se podría perder Dani Carvajal
- Real Madrid vs. Valencia CF Sábado, 1 de noviembre de 2025
- Rayo Vallecano vs. Real Madrid Domingo, 9 de noviembre de 2025
- Elche CF vs. Real Madrid Domingo, 23 de noviembre de 2025
- Girona FC vs. Real Madrid Domingo, 30 de noviembre de 2025
- Real Madrid vs. Celta de Vigo Domingo, 7 de diciembre de 2025
- Alavés vs. Real Madrid Domingo, 14 de diciembre de 2025
- Real Madrid vs. Sevilla FC Domingo, 21 de diciembre de 2025
Partidos de la UEFA Champions League
- Liverpool vs. Real Madrid Martes, 4 de noviembre de 2025
- Olympiacos vs. Real Madrid Miércoles, 26 de noviembre de 2025
- Real Madrid vs. Manchester City Miércoles, 10 de diciembre de 2025