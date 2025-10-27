Dani Carvajal: ¿Cuántos partidos se perderá con el Real Madrid? Javier SORIANO / AFP

El Real Madrid confirmó este lunes que su capitán, Dani Carvajal, será sometido a una artroscopia por la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, prácticamente despidiéndose de lo que resta de 2025.

El defensor disputó 19 minutos en el reciente Clásico ante el FC Barcelona, sin embargo, poco después del final del partido sintió molestias y, tras comunicárselo a los médicos del club, se optó por pasar pruebas esta misma mañana que han dado con el diagnóstico.

