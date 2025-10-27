Raphinha: ¿Cuándo vuelve de su lesión con el FC Barcelona?

La ausencia de Raphinha se ha sentido de gran manera en el FC Barcelona, sobre todo en El Clásico que perdieron 1-2 contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Qué lesión tiene Raphinha?
El atacante, "sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" y se calculaba que estuviera de baja unas "3 semanas", pero ha sufrido contratiempos en su recuperación y el club no tomará riesgos.
Raphinha volvió a los entrenamientos antes de El Clásico del 26 de octubre, sin embargo los médicos valoraron que aún no estaba listo para ver acción y se detalló que no era una recaída, ya que tratarán de llevarlo con cautela para que pueda llegar a plenitud a los choques de noviembre.