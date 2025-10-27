LaLiga Fútbol Internacional -  27 de octubre de 2025 - 17:00

Raphinha: ¿Cuándo vuelve de su lesión con el FC Barcelona?

El extremo brasileño Raphinha se ha perdido varios encuentros importantes por lesión con el FC Barcelona.

FOTO: Miguel RIOPA / AFP

La ausencia de Raphinha se ha sentido de gran manera en el FC Barcelona, sobre todo en El Clásico que perdieron 1-2 contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El extremo brasileño de 28 años no juega desde el pasado 25 de septiembre en la victoria de los culés frente al Real Oviedo, donde vio acción 65' minutos. Luego de ese choque, se ha perdido los partidos frente a Real Sociedad, PSG, Sevilla, Girona, Olympiacos y Real Madrid.

¿Qué lesión tiene Raphinha?

El atacante, "sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" y se calculaba que estuviera de baja unas "3 semanas", pero ha sufrido contratiempos en su recuperación y el club no tomará riesgos.

Raphinha volvió a los entrenamientos antes de El Clásico del 26 de octubre, sin embargo los médicos valoraron que aún no estaba listo para ver acción y se detalló que no era una recaída, ya que tratarán de llevarlo con cautela para que pueda llegar a plenitud a los choques de noviembre.

