FIFPRO World 11: Anuncian nominados para el equipo masculino

El camino hacia el FIFPRO World 11 2025 ha dado un paso importante con la revelación de los y las futbolistas finalistas.

Más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países han votado por su equipo masculino y femenino del año. El World 11 es el único premio mundial de fútbol decidido exclusivamente por futbolistas profesionales.

Los finalistas del FIFPRO World 11 Masculino son los 26 futbolistas que han recibido el mayor número de votos de sus compañeros por sus actuaciones entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive. Los jugadores deben haber participado en al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

¿Quiénes formarán parte del World 11?

El arquero, los tres defensas, los tres centrocampistas y los tres delanteros que hayan recibido más votos serán seleccionados para el World 11. El último puesto del World 11 se asignará al jugador de campo restante con el siguiente mayor número de votos.

El mismo criterio se usará para la conformación del once ideal femenino.

FIFPRO anunciará el World 11 el lunes 3 de noviembre de 2025 a partir de las 14:00 CET en sus plataformas digitales.

Finalistas del FIFPRO World 11 Masculino 2025Arqueros

Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Defensores

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

Marquinhos (París Saint-Germain, Brasil)

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Nápoles, Bélgica)

Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croacia)

João Neves (París Saint-Germain, Portugal)

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

Pedri (Barcelona, España)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

(Inter Miami, Argentina) Raphinha (Barcelona, Brasil)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

(Al-Nassr, Portugal) Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

FUENTE: FIFPRO