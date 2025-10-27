El Atlético de Madrid superó al Betis y logró su primer triunfo fuera de casa

El Atlético de Madrid l ogró este lunes su primera victoria de la temporada fuera de casa al imponerse al Real Betis por 0-2 en el estadio de La Cartuja, en la 10ª jornada de LaLiga .

El equipo rojiblanco no tardó en abrir el marcador, con un remate de volea del argentino Giuliano Simeone (3) que entró lamiendo el palo, y amplió después con otro gol de bella factura de Álex Baena (45+1) en el tiempo de prolongación de la primera mitad.

¡TRIUNFO COLCHONERO! El Atlético de Madrid superó al Real Betis en la jornada 10 de #LaLiga . #FutbolRPC @LaLiga pic.twitter.com/ZDCszp5CRr

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con este triunfo, el conjunto colchonero dirigido por Diego Simeone se coloca cuarto, con 19 puntos, a ocho del líder Real Madrid, que venció el domingo al Barcelona (2-1), segundo con 22 unidades, en el Santiago Bernabéu.

"Nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y para el equipo", declaró el técnico del Atlético, Diego Simeone, en rueda de prensa.

"Le doy la importancia que tiene haber ganado de visitante, lo que hemos buscado en otros partidos y no ha podido, y esperemos que podamos seguir en esta línea", prosiguió el preparador argentino.

El Betis, que juega sus partidos como local en el estadio de la Cartuja mientras se realizan las obras de renovación del Benito Villamarín, queda en sexta posición, con 16 puntos.

Los hombres de Simeone salieron lanzados desde el pitido inicial. Y pronto encontraron recompensa.

Los goles del Atlético de Madrid vs Real Betis

El hijo del "Cholo" enganchó una pelota con la zurda para marcar el gol más rápido de su equipo en el campeonato esta temporada. Fue su tercer gol del curso.

Los pupilos del DT chileno Manuel Pellegrini asumieron riesgos y pusieron en apuros al portero esloveno Jan Oblak, que tuvo que esforzarse para frenar una clara oportunidad del marroquí Ez Abde (28).

En un contragolpe llegó el gol de Baena, el primero con la elástica rojiblanca, tras un lanzamiento a la escuadra que enmudeció a la grada.

En las diez fechas disputadas, el esloveno ha recibido 10 goles en contra.

"Se encontraron con un gol tempranero que les dio confianza. Hemos generado situaciones como para marcar. El gol de Baena nos golpeó, pero en el segundo tiempo lo intentamos. Tuvimos varias situaciones para descontar", declaró Lo Celso.

FUENTE: AFP