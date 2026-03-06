Clásico Mundial 2026: Números de Logan Allen, abridor de Panamá en el primer juego

Logan Allen de los Guardianes de Cleveland será el abridor de la novena de Panamá para el duelo ante Cuba en el primer partido del Clásico Mundial 2026 .

La temporada pasada lanzó en 30 partidos, con marca 8 - 11 con efectividad de 4.25 en 156.2 con 122 ponches y 1.40 WHIP.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En lo que va de pretemporada en dos partidos tiene efectividad de 3.60 en 5 entradas con 4 ponches y 1.40 de WHIP.

Allen fue seleccionado en el draft en el 2020 en la ronda 2 en la Selección General 56.

Los dirigidos por José Mayorga se medirán ante los envíos de Livan Moinelo, uno de los mejores lanzadores del béisbol japones.

En los partidos de prepración Panamá cayó ante los Yankees 11-1 y ante los Tigres de Detroit 2-1.