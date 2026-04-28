Real Madrid : Thiago Pitarch regresa al Castilla

El centrocampista revelación de la temporada para el Real Madrid , Thiago Pitarch , volverá al Real Madrid Castilla para disputar las semifinales de la Premier League International Cup cuando enfrenten en Londres al Dinamo Zagreb.

El nacido en Fuenlabrada, España tendrá que viajar con el equipo del Castilla como lo ha confirmado el club para dar peso a la plantilla con miras a la final si primero vencen al equipo croata.

El canterano de 18 años no ha jugado con el Castilla hace 79 días desde el 8 de febrero donde disputaba su último partido frente al Pontevedra que terminó 0-0, a partir de allí fue tomado en cuenta en la plantilla mayoritaria, con claro respaldo por Álvaro Arbeloa para partidos de alta envergadura, dejando buenas sensaciones.

¿Thiago Pitarch, de la irrupción a caída libre?

El fútbol moderno cada vez más se premia la edad, y en el Madrid no es la excepción con sus jugadores canteranos quienes han sido tomados en cuenta en la administración de Arbeloa, el caso más mediático a sido Thiago Pitarch.

El joven mediocentro se ha postulado en una cuarta parte de la temporada, teniendo presencia en partidos de alta demanda con equipos como Manchester City, Atlético Madrid y la reciente eliminación por Champions League frente al Bayern Múnich.

Desde su última vez en el Castilla en febrero, Pitarch estuvo en el primer equipo, privilegio que hoy queda en tela de duda por su últimos encuentros donde vio minutos que no gustaron al técnico dejando servidos dos errores que pudieron costarle muy caro al Madrid en liga y Champions.

A alta de cinco jornadas el Real Madrid parece no contar con el canterano para el siguiente partido el fin de semana cuando visiten al RCD Español lo que significaría un paso atrás para su carrera.