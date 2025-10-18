Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  18 de octubre de 2025 - 14:50

Juegos Centroamericanos 2025: El equipo mixto de Judo conquistó otra medalla de oro

El equipo mixto de Judo conquistó otra medalla de oro para Panamá en los Juegos Centroamericanos 2025.

Foto: guatemala2025

En la competición por equipos mixtos de judo, Panamá subió a lo más alto del podio al conquistar tres triunfos, Guatemala ganó la medalla de plata con dos; mientras que, El Salvador se agenció el metal de bronce, con uno en la jornada de este sábado en los Juegos Centroamericanos 2025.

Lilian Cordones, Alexis Harrison, Kristine Jiménez, Némesis Candelo, Bernabé Vergara, Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega, César Castillo y Julio César Escobar, fueron los integrantes del equipo canalero que se colocó la presea dorada.

Es la quinta medalla de oro para la delegación de Panamá en este vento deportivo, tras la ganada por Arturo Dorati en espada individual (esgrima), Lilian Cordones en judo (52 kg), Alexis Harrison en judo (81 kg) y Franklin Archibold en ciclismo (contrareloj individual).

El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Los panameños actualmente tienen 20 medallas en total: 5 de oro, 5 de plata y 10 de bronce.

