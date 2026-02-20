UFC Houston: Joselyne Edwards superó la báscula para su choque ante Nora Cornolle

"La Pantera" panameña Joselyne Edwards cumplió con el pesaje en la báscula este viernes para su combate del sábado 21 de febrero en el UFC Houston ante la francesa Nora Cornolle, en una revancha con el Toyota Center como escenario.

Edwards (16-6-0), originaria de Panamá marcó 135.5 libras para su compromiso en el mejor octágono de Artes Marciales Mixtas del mundo en la categoría de peso gallo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UFCEspanol/status/2024865044522017187&partner=&hide_thread=false 135.5 lbs para la panameña Joselyne Edwards #UFCHouston | Sáb 21 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/ehFPbx3gP5 — UFC Español (@UFCEspanol) February 20, 2026

Por otra parte, su rival, Cornolle pesó 136 libras exactas, haciendo completamente oficial el combate de la cartelera preliminar, que lidera Sean Strickland ante Anthony Hernández.

Sabor a revancha para Joselyne Edwards

Las atletas se volverán a ver las caras, como aquel septiembre del año 2023, cuando la local Cornolle ganó en una decisión después de 3 asaltos en el UFC París.

Desde entonces, la finalizadora ha ganado 3 de 4 combates, entre ellos 2 por la vía rápida, en actuaciones explosivas que la ha elevado a la posición 14 del ranking de la categoría.

Ahora, la striker de 30 años de edad buscará ganar de manera contundente, para poner en la mira una futura oportunidad titular.