GT Challenge de las Américas 2026: Conoce los ganadores del Gran Premio de Panamá

Bajo la intensa lluvia que cayó en el Autódromo de Panamá , el sábado 21 de marzo se celebró el GT Challenge de las Américas 2026 con la presencia de muchas personas que disfrutaron del automovilismo.

El costarricense Gustavo Ortega con su Lamborghini, ganó la primera carrera trasmitida por la señal de RPC, denominada el primer heat del GT Challenge por delante de Andrés Solano y Juan Diego Hernández.

¡El ganador! El dominicano Juan Carlos Leroux gana el tercer heat TCR Panamá en el GT Challenge de las Américas. #DeportesRPC pic.twitter.com/dGNyjXrHaA

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En el segundo heat TCR Panamá, Juan Carlos Leroux de República Dominicana se llevó los honores con tiempo de 20:52, mientras que Luis Ramírez (segundo) y Mario Bárcenas (tercero) completaron el podio.

En el segundo heat ST3, ST4 Y GTC, el panameño Kail Sibauste ganó con tiempo de 13:45.

Emocionante carrera en el GT Challenge de las Américas 2026

Gustavo Ortega volvió a brillar en el Autódromo y se quedó con el segundo heat GT Challenge, en una cerrada carrera ante Juan Diego Hernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2035540217860386973?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Emocionante carrera!



Gustavo Ortega se quedó con el segundo heat GT Challenge en el @autodromopanama. #DeportesRPC pic.twitter.com/UFJOcWbOkY — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 22, 2026

Para cerrar con broche de oro, el dominicano Juan Carlos Leroux conquistó el tercer heat TCR Panamá en el GT Challenge de las Américas.