Xander Zayas, Teófimo López vs Shakur Stevenson y Volkanovski vs Lopes, un sábado estelar

Los deportes de combate están de fiesta este sábado 31 de enero, con grandes estrellas subiendo a distintos escenarios alrededor del mundo, tanto en el boxeo como en el mejor octágono de las Artes Miricales Mixtas del Mundo, entre ellas Xander Zayas, Teófimo López, Shakur Stevenson , Alexander Volkanovski, Diego Lopes.

San Juan, New York y Sídney serán las ciudades que reciban a un cumulo de estrellas de los deportes de combate, unos que buscan títulos y legados.

El hijo prodigo vuelve

Xander Zayas (22-0, 13 KOs), el joven campeón boricua OMB de 23 años de edad subirá al ring del Coliseo de Puerto Rico para unificar cinturones ante el alemán Abass Baraou (17-1, 9 KOs), en una velada de Top Rank que iniciará a eso de las 7.30 P.M. hora de Panamá, evento que estará por Disney +.

Zayas busca hacer historia con primera unificación en "La Isla", después de tener un ascenso estelar en el boxeo profesional, para ahora consolidarse en la categoría de peso superwélter.

Teófimo López vs Shakur Stevenson, un esperado choque de la nueva generación

El estadounidense con raíces hondureñas Teófimo López (22-1, 13 KOs) defenderá su cinturón de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo y lo hará ante un talento estadounidense que sube de categoría tras brillar en el peso ligero, el originario de Newark, Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs).

Velocidad, explosión, fuerza, contragolpe y grandes defensas es lo que se podrá presenciar en el Madison Square Garden, New York este sábado desde las 9:00 P.M. por DAZN Boxing, una noche que también tendrá en juego el cinturón The Ring.

Dos atletas de alto nivel chocarán en un cara a cara esperado, la presión y potencia del lado de "Teo" y la fina esgrima del lado de Shakur, un choque de estilos brillante.

Además, en esta misma velada titulada The Ring 6, púgiles como Keyshawn Davis, Jamaine Ortiz Bruce Carrington y Carlos Adames también verán acción

Una nueva guerra en la UFC

Por segunda vez en sus carreras, los peso pluma Alexander Volkanovski y Diego Lopes se enfrentarán por el título mundial de la UFC, esta vez lo harán en la tierra del histórico Volk, en Sídney, Australia en el evento 325 de la compañía.

La primera fue una guerra sin cuartel, con Volkanovski de 37 años de edad llevándose el triunfo por decisión unánime.

El australiano vio aquel reto con sangre en los ojos, ya que venía de caer por dos ocasiones de manera muy fuerte, ante Islam Makhachev e Ilia Topuria.

Ahora el experimentado Alexander deberá dar otro golpe sobre la mesa, en defensa de su título, aquel que ha defendido en batallas de alto calibre en su carrera.

Una jornada imperdible de deportes de combate este sábado 31 de enero, en un inicio de año 2026 con talentos del más alto nivel en el ring y octágono.