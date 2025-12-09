El Madison Square Garden será el escenario para el Teófimo López vs Shakur Stevenson

El combate principal de la velada The Ring VI entre Teófimo López y Shakur Stevenson por los títulos de peso superligero se llevará a cabo en el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

Cuando se anunció oficialmente el enfrentamiento del próximo 31 de enero del 2026 no se mencionó el escenario, pero ahora se revela que será el histórico recinto deportivo en donde ven acción como locales los los New York Knicks en la NBA.

Un choque de talentos, el Teófimo López vs Shakur Stevenson

López (22-1, 13 KOs) de 28 años de edad defenderá sus cinturones The Ring y OMB de las 140 libras, en un cara a cara ante un invicto que asciende del peso ligero, Stevenson (24-0, 11 KOs), también de 28 años de edad, que viene de una actuación sólida ante William "Camarón" Zepeda.

Por su parte, el originario de Brooklyn llega a esta defensa titular tras ganarle a Arnold Barboza Jr el pasado mes de mayo en Times Square de New York.

The Ring Magazine anunció que el choque de dos grandes talentos con gran ascenso en el deporte se transmitirá a través de la señal de DAZN.