MLB: Pat Murphy y Will Venable fueron elegidos mánagers del año 2026

El dirigente de los Cerveceros, Pat Murphy , fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer timonel en llevarse el galardón en tres temporadas consecutivas de la MLB . Por su parte, el capataz de los Medias Blancas, Will Venable , consiguió el honor en la Liga Americana por primera vez.

Murphy guio a los Cerveceros a 103 victorias, la mejor cifra en MLB en la temporada regular antes de que Milwaukee dominara la postemporada, venciendo a los Padres, Dodgers y Rays para coronarse con el primer título de Serie Mundial en la historia del club. Apareció en las 30 boletas, recibiendo 20 votos de primer lugar, siete de segundo lugar y tres de tercer lugar para culminar con 124 puntos. El manager de los Bravos, Walt Weiss, fue segundo con 86 puntos, mientras que el dirigente de los Filis, Don Mattingly, terminó de tercero con 25, uno por encima del timonel de los Padres, Craig Stammen.

Murphy se convirtió en el 10mo piloto en ganar al menos tres Premios al Manager del Año, con Buck Showalter, Bobby Cox y Tony La Russa encabezando la lista histórica con cuatro cada uno. A los 67 años, y tras someterse a una cirugía de espalda en junio, Murphy platicó con MLB Network el martes desde la cama de un hospital tras un reciente reemplazo de cadera.

Una cerrada votación en la Americana - MLB

Venable, quien tomó las riendas de los Patipálidos tras una campaña de 41-121 en el 2024, lideró al club del Sur de Chicago a 84 triunfos en la temporada regular, un boleto a los playoffs y una victoria en la Serie del Comodín de la Liga Americana sobre los Astros en el 2026. Consiguió 15 votos de primer lugar para terminar con 111 puntos de votación, superando por ligero margen al manager de los Rays, Kevin Cash (98). El dirigente de los Medias Rojas, Chad Tracy, quien al igual que Mattingly en Filadelfia tomó el mando a mitad de campaña y metió a su escuadra a la postemporada, concluyó de tercero con 47 puntos.

FUENTE: MLB