Selección de Panamá: FPF confirma los jugadores descartados para la ida vs Curazao

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, se desplazará a Curazao con una delegación de 23 jugadores para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Herbert de 21 años fue una de las sorpresas en la convocatoria, luego de su gran rendimiento en la pasada gira asiática.
Por su parte, Murillo de 20 años también dejó buenas sensaciones en los últimos encuentros amistosos.
Fecha, hora y dónde seguir Curazao vs Selección de Panamá
- Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026
- Hora: 7:30 P.M.
- Lugar: Estadio Ergilio Hato
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com con el Live Blog Posting