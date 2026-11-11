Joselyne Edwards y el objetivo claro en la UFC: "Yo voy por el cinturón"

Joselyne Edwards , quien está rankeada como la número uno en la 135 libras de la UFC, espera una oportunidad por el título de la categoría.

Kayla Harrison y Amanda Nunes disputarán el título en el UFC 334 este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden, donde la panameña estará como reserva.

Joselyne atenta al combate

"Estoy muy feliz de que se esté moviendo, pero estoy esperando quien gana esa pelea porque yo voy por el cinturón". Añadió que: "Quisiera que fuera directo, pero si tengo que hacer un combate lo haré, yo nunca le voy a decir que no a una pelea y nunca le voy a decir que no a una pelea, pero pienso que merezco mi oportunidad", señaló la "Pantera".

También habló del combare: "Soy la peleadora de reemplaza, no le deseo mal a nadie, yo quiero que la pelea entre Kayla y Amanda se de, quiero ver esa pelea y si por alguna razón no se da, yo quiero estar en el peso".

"Me gusta que la gente esté apreciando que uno se monte a dar su vida, a darlo todo, es un deporte muy arriesgado, es algo que valoro mucho", agradeció sobre el apoyo que recibe desde Panamá.