NFL: Bengals gana duelo a Dolphins en la Semana 5

Los Cincinnati Bengals derrotaron a los Miami Dolphins por marcador de 31-24 este domingo en la Semana 5 de la NFL , mejorando su récord a 3-2 en la temporada.

El mariscal de campo Joe Burrow completó 23 de 32 pases para 190 yardas y cuatro touchdowns a cuatro receptores diferentes: el ala cerrada Mike Gesicki, el corredor Samaje Perine, el ala cerrada Tanner Hudson y el receptor Ja'Marr Chase. Chase lideró a Cincinnati con seis recepciones para 77 yardas y una espectacular anotación.

Cincinnati tomó la delantera rápidamente, anotando en su primera posesión después de que el regreso de patada del receptor Dohnte Meyers dejara a la ofensiva en la zona roja. Burrow conectó con el ex ala cerrada de los Dolphins, Mike Gesicki, para el primer touchdown. Burrow lanzó tres pases de touchdown en la primera mitad, y el safety Jordan Battle registró dos intercepciones en la primera mitad para ayudar a los Bengals a irse al vestuario con una ventaja de 21-7.

El touchdown de Chase amplió la ventaja de Cincinnati a 28-10 en el tercer cuarto. Los Dolphins intentaron remontar después de que una jugada de engaño del mariscal de campo Malik Willis redujera la diferencia a siete puntos (31-24), pero los Bengals recuperaron la patada corta para mejorar su récord a 3-2 en la temporada antes de la semana de descanso.

FUENTE: Bengals.com