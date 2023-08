Megan Rapinoe se despedirá el 24 de septiembre

La delantera Megan Rapinoe , bicampeona del mundo con Estados Unidos, se despedirá de la selección de fútbol estadounidense el próximo 24 de septiembre en un amistoso ante Sudáfrica, informó este martes la Federación de Fútbol local (US Soccer).

Rapinoe, de 38 años, anunció el pasado julio su retirada del fútbol al finalizar la presente temporada de la NWSL (liga femenina de EEUU), en la que compite en el OL Reign.

La legendaria jugadora estadounidense cerrará su etapa en la selección con 203 partidos, una marca que sólo alcanzaron 14 jugadoras en la historia del país.

Como internacional estadounidense, Rapinoe anotó 63 goles y repartió 73 asistencias. Debutó en 2006 e hizo historia con los títulos mundiales de 2015 y 2019.

La federación señaló que Rapinoe será honrada antes del partido en Chicago, y no jugará en el primer juego en Cincinnati el 21 de septiembre.

Rapinoe había anunciado antes del Mundial que semanas atrás coronó a España que se retiraría cuando finalice la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en noviembre.

La veterana de 11 años de la NWSL está programada para jugar su último partido de la temporada regular para el OL Reign en el Lumen Field de Seattle, el 6 de octubre contra el Washington Spirit.

"La gente puede pensar que el final de mi carrera me traería tristeza, pero cuando pienso en los más de 30 años que he jugado este juego, mis emociones predominantes son la alegría y la gratitud", dijo Rapinoe en un comunicado emitido por US Soccer.