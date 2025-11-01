Mundial Femenino Sub-17: Brasil deja en el camino a Canadá en penales para avanzar a semis

Brasil accedió a las semifinales del Mundial Femenino sub-17 tras vencer en los penaltis (5-4) a una aguerrida y rocosa Canadá, en un encuentro de cuartos de final que se decidió en es instancia tras el empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

La selección 'canarinha' se adueñó del balón y trató de tomar la iniciativa; sin embargo, el dominio en la posesión no se transformó en ocasiones claras de gol durante la primera parte.

Por contra, Canadá esperó su oportunidad para contragolpear y jugar en largo para su referencia ofensiva, Melisa Kekic, que se 'pegó' con la defensa brasileña e inquietó en más de una ocasión. En una de ellas, estuvo cerca de plantarse sola después de un balón prolongado en el minuto 27, pero la valentía de la portera Ana Morganti saliendo de su zona impidió el uno contra uno en solitario cerca del centro del campo.

El segundo tiempo fue un ejercicio de resistencia aún mayor de Canadá, que pareció aceptar el desenlace del partido desde los once metros ante una Brasil que no podía inquietar la meta de Khadijah Cissé, que aguantó todo el encuentro a pesar de dolerse en varias acciones.

Rival de Brasil

Ya en la tanda de penaltis, Morganti detuvo el segundo lanzamiento canadiense, obra de Bridget Mutipula, que resultó determinante para que el conjunto sudamericano lograse el pase a las semifinales del torneo, donde se medirá al ganador del duelo asiático de cuartos entre Corea del Norte y Japón.

FUENTE: EFE