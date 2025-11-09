NBA: De'Aaron Fox volvió a las duelas con los Spurs con 24 puntos

De'Aaron Fox anotó 24 puntos en su debut de temporada de NBA , Victor Wembanyama agregó 18 puntos y 18 rebotes, y los San Antonio Spurs vencieron a los New Orleans Pelicans 126-119 el sábado por la noche.

Stephon Castle aportó 14 puntos y 14 asistencias cuando San Antonio consiguió su segunda victoria consecutiva después de dos derrotas seguidas tras un inicio de temporada de 5-0, el mejor de la franquicia.

Trey Murphy III anotó 41 puntos con un 66,7% de acierto en tiros de campo (15 de 22) para los Pelicans. Murphy encestó 5 de 11 triples, incluyendo un triple de 9,45 metros (31 pies) con una parábola espectacular al final del tercer cuarto que dejó atónito al público que abarrotaba el estadio.

Fox y Wembanyama jugaron juntos por sexta vez desde que San Antonio adquirió al veloz base de Sacramento el 5 de febrero como parte de un intercambio a tres bandas con Chicago.

La vuelta de Fox en la NBA

La temporada de Fox terminó el 12 de marzo cuando optó por someterse a una cirugía para reparar un tendón desgarrado en el dedo meñique de la mano izquierda. Posteriormente, durante el receso de temporada, mientras se preparaba para su primera temporada completa con los Spurs, sufrió una lesión en el tendón de la corva de la mano derecha.

Jeremiah Fears anotó 18 puntos y Herb Jones agregó 15 para los Pelicans, que contaban con un equipo mermado, sin Zion Williamson (distensión en el tendón de la corva izquierdo), Jordan Poole (distensión en el cuádriceps izquierdo) e Yves Missi (enfermedad).

Tras fallar sus dos primeros intentos, Fox encestó un triple en suspensión tras un paso atrás, su canasta de la temporada, a los 2:21 del segundo cuarto. Ese tiro de 7,3 metros fue el inicio de una racha personal de 13 puntos en dos minutos y medio, con la que Fox rompió el empate a 32. Anotó sus cinco tiros durante ese lapso, incluyendo dos triples para cerrar la racha.

Nueva Orleans limitó a Dallas a 99 puntos en una victoria por dos puntos el miércoles, la primera vez en 14 partidos que un oponente anotó menos de 100. No habría repetición el sábado, ya que ocho Spurs anotaron en dobles dígitos.

San Antonio limitó a Nueva Orleans a un mínimo de temporada de 22 puntos en el primer cuarto y nunca estuvo por debajo en el marcador.

