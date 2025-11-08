Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella toman el liderato provisionalmente

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo titular, venció 3-0 al Stade Brestois en la jornada 12 de la Ligue francesa 2025-2026.
NÚMEROS DE MICHAEL AMIR MURILLO VS BREST
Amir jugó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 5 recuperaciones, 3/6 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos, 69 toques, 2/3 en regates, 2 pases clave y 42/46 en pases precisos (91%).
Murillo de 29 años ahora deberá concentrarse con la Selección de Panamá para los duelos de Eliminatorias contra Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre).