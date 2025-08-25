Legionarios Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2025 - 11:27

Adalberto Carrasquilla: Conoce la fecha de su próximo partido con Pumas en la Liga MX

Los Pumas y Adalberto Carrasquilla tienen un difícil compromiso en la jornada 7 del fútbol mexicano (Liga MX).

FOTO: ADALBERTO CARRASQUILLA

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla y los Pumas de la UNAM chocarán contra el Atlas en la jornada 7 de la Liga MX (Primera División de México).

El conjunto felino igualó el domingo 24 de agosto sin goles ante el Puebla, en un encuentro que vio a Adalberto Carrasquilla jugar todo el compromiso en el Estadio Olímpico Universitario.

Los Rojinegros vienen de perder 2-4 ante el América en el Estadio Jalisco, donde Gustavo del Prete y Diego González marcaron los únicos tantos de "Los Zorros".

Después de seis fechas disputadas, el Club Universidad Nacional se ubica en la posición 13 con 6 puntos y el Atlas en la 15 con 5 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con los Pumas?

El seleccionado nacional de 26 años jugará nuevamente el domingo 31 de agosto ante el Atlas, desde las 6:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario.

En esta nota:
