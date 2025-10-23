Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo se enfrenta a Ismael Díaz en la Liga MX?

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla volverá a jugar con los Pumas de la UNAM frente al Club León de Ismael Díaz , en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga MX .

Los " Auriazules " vienen de perder 0-1 frente al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, donde el canalero de 26 años jugó todo el partido. Este resultado los dejó ubicados en la posición 12 con 14 puntos.

Por su parte, "Los Esmeraldas" cayeron por marcador de 2-0 ante el Atlas, en un encuentro que vio a Ismael Díaz entrar desde el banquillo al minuto 59'. León no ha tenido su mejor campaña y se ubica en la posición 16 con 12 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla con Pumas?

Los Pumas volverán a jugar el sábado 25 de octubre ante el Club León, en el Nou Camp (8:00 pm).