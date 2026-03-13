Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar con Pumas?

Los Pumas de la UNAM del panameño Adalberto Carrasquilla chocarán con el Cruz Azul en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

El onceno dirigido por Efraín Juárez logró una importa victoria en la fecha anterior por marcador de 1-0 sobre Necaxa en el Estadio Victoria Aguascalientes, gracias a la anotación de Guillermo Martínez Ayala con asistencia de "COCO".

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Por el lado de "La Máquina Cementera", vienen de vencer 3-0 al Atlético San Luis en el torneo local y 3-2 al Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

Los "Auriazules" actualmente marchan en la quinta posición de la Liga MX con 19 puntos, mientras que el Cruz Azul es líder con 25 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Adalberto Carrasquilla en la Liga MX?

El mediocampista de 27 años y Pumas chocarán contra Cruz Azul, este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario (10:10 pm).