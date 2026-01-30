Adalberto Carrasquilla: "Estoy consciente de lo que quiero hacer tanto en club como en Selección"

Adalberto Carrasquilla habló en la previa del partido ante Santos Laguna en la cuarta fecha de la Liga MX donde buscarán seguir con el invicto luego de un triunfo y dos empates.

Sobre la pausa en el torneo y de que se reanude con un juego en casa, Carrasquilla comentó: “Yo creo que este parón nos viene bien a todos porque va a ser un torneo muy intenso, donde estaremos jugando cada tres días. Es muy importante la recuperación y creo que lo tomamos de una manera positiva. Y sobre que no hemos ganado en casa, el viernes tenemos una oportunidad muy bonita de cambiar eso. Hemos iniciado de muy buena manera este torneo y seguimos creyendo que vamos por el camino correcto”.

Sobre el partido contra Santos Laguna, añadió: “Hay que ajustar algunos detalles y los venimos trabajando esta semana. Nosotros siempre salimos con la ilusión de buscar los tres puntos. Vamos con todo el día viernes porque queremos ganar en casa, lo que no se nos ha dado”.

“Creo que es claro que de visita mantenemos más el orden, somos un poco más inteligentes a la hora de salir a jugar. Hemos mejorado mucho y creo que ahora nos falta mejorar unos detalles. Generamos muchas ocasiones y solo falta ser un poco más certeros, más directos de cara al arco”.

Indicó que mantienen un estilo de juego tanto de locales como de visitantes: “Siempre tratamos de llevar el ritmo del juego. Cuando propones, también dejas mucho espacio en los contragolpes. Son cosas que de pronto sabemos que nos están pasando factura, pero no podemos cambiar nuestro estilo de juego. Creo que en los tres partidos, hemos corregido mucho en comparación con la temporada pasada y seguimos creyendo que vamos a mejorar esos pequeños detalles”.

Más reacciones de Adalberto Carrasquilla

Descartó presión: “Creo que muchos tenemos menos de dos años de estar en el club. Somos parte de la historia hoy en día, pero queremos construir el futuro, es parte del proceso. Tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar ese campeonato que tanto anhelamos. Somos un grupo que quiere cambiar las cosas, pero con presión no se van a cambiar”.

“El grupo está consciente de lo que se nos aproxima, todos están conscientes de que les puede tocar (jugar) en cualquier momento. Cada jugador es importante porque tiene la confianza de todos. En esa parte, nos sentimos muy seguros porque todo el grupo está muy metido, quiere aportar lo mejor de sí. Y eso es muy importante porque el buen rendimiento individual va a mejorar el rendimiento grupal. Vamos a ir por ambos torneos (Liga MX y Concacaf), queremos llegar lo más lejos posible. Estamos muy ilusionados esta temporada y contamos con los jugadores necesarios. Hemos hecho una muy buena preparación y eso es lo que nos va a sostener durante este año”.

Mientras que sobre el año mundialista dijo: “El cuerpo técnico está consciente de lo que me espera este año. Yo también estoy consciente de lo que quiero hacer tanto en club como en Selección. Lo que me tiene tranquilo es que hice una muy buena preparación, es mi primera pretemporada completa con Pumas. Y sobre eso el cuerpo técnico siempre ha sido claro conmigo. En esa parte no me preocupo. En Selección, también cuento con un cuerpo técnico que me tiene mucha confianza y es muy claro conmigo. Queda poco para el Mundial y la mayor preparación está en el club. Voy a enfocarme ‘full’ en el club. Pero hay mucha comunicación de ambas partes”.

FUENTE: PUMAS.MX