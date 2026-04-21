Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez se miden en la Liga MX

Pumas UNAM recibe a FC Juárez en un partido clave de la recta final del Clausura 2026, con un condimento especial para Panamá: el enfrentamiento entre Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez. El duelo corresponde a la jornada 16 y puede marcar el rumbo de ambos clubes rumbo a la liguilla.

El equipo dirigido por Efraín Juárez llega en gran forma, peleando en la parte alta de la tabla y consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo. En su último compromiso, los universitarios sumaron otra victoria que los mantiene en zona de clasificación directa.

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Sin embargo, para este partido podrían enfrentar bajas sensibles, entre ellas la del propio Carrasquilla por acumulación de tarjetas, lo que obligaría a reajustar el mediocampo.

Juárez busca dar el golpe

Por su parte, FC Juárez llega con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos de repechaje. El equipo fronterizo ha demostrado ser competitivo y ya sabe lo que es complicar a Pumas en enfrentamientos recientes.

El panameño José Luis “Puma” Rodríguez, habitual extremo y pieza ofensiva del equipo, será una de las principales armas para intentar sorprender en la capital mexicana.

Historial y contexto

El historial entre ambos equipos es equilibrado: Pumas suma 6 victorias, Juárez 4 y han empatado en 7 ocasiones, reflejando lo parejo del enfrentamiento.

Además, este tipo de duelos ya ha tenido protagonismo panameño en el pasado, incluyendo enfrentamientos directos entre Carrasquilla y Rodríguez en instancias decisivas del fútbol mexicano.

Lo que está en juego