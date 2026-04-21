Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez se miden en la Liga MX

Pumas UNAM recibe a FC Juárez en un partido clave de la recta final del Clausura 2026, con un condimento especial para Panamá: el enfrentamiento entre Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez. El duelo corresponde a la jornada 16 y puede marcar el rumbo de ambos clubes rumbo a la liguilla.
Sin embargo, para este partido podrían enfrentar bajas sensibles, entre ellas la del propio Carrasquilla por acumulación de tarjetas, lo que obligaría a reajustar el mediocampo.
Juárez busca dar el golpe
Por su parte, FC Juárez llega con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos de repechaje. El equipo fronterizo ha demostrado ser competitivo y ya sabe lo que es complicar a Pumas en enfrentamientos recientes.
El panameño José Luis “Puma” Rodríguez, habitual extremo y pieza ofensiva del equipo, será una de las principales armas para intentar sorprender en la capital mexicana.
Historial y contexto
El historial entre ambos equipos es equilibrado: Pumas suma 6 victorias, Juárez 4 y han empatado en 7 ocasiones, reflejando lo parejo del enfrentamiento.
Además, este tipo de duelos ya ha tenido protagonismo panameño en el pasado, incluyendo enfrentamientos directos entre Carrasquilla y Rodríguez en instancias decisivas del fútbol mexicano.
Lo que está en juego
- Pumas: asegurar su lugar directo en la liguilla
- Juárez: mantenerse con vida en la pelea por el play-in