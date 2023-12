Adalberto Carrasquilla revela en medio italiano que desea volver a Europa

"Coco" tiene 25 años y es el clásico jugador box to box del fútbol moderno que buscan los clubes europeos.

. @MLS talents | 'Coco' #Carrasquilla : “I want to leave thanking @HoustonDynamo " https://t.co/CBwKl1M3m3

"Para mí es el momento de jugar en Europa. Hice una gran temporada, la verdad es que me gustaría. Pero hay que esperar, veremos en este mercado si habrá "Algo que satisfará a ambas partes, incluso a Houston. Quiero irme agradeciendo al club", señaló el ex jugador del Tauro FC.

Pruebas que lo hicieron crecer

Considerado de los mejores talentos de Panamá, Carrasquilla viajó a Europa a temprana edad y realizó sus primeras pruebas en el mundo, enfrentando a estrellas del fútbol mundial que lo ayudaron a desarrollarse.

“A los 18 hice pruebas con el Fluminense y también con la Roma. El Benfica también se interesó pero al final no salió nada". Sí, en el periplo de 'Coco' también hubo una parada en Italia: "Un día jugamos contra el primer equipo. Estaban De Rossi, Maicon, El Shaarawy, Nainggolan". No solo pruebas, sino también oportunidad desde la MLS: “Recuerdo que hice pruebas con Philadelphia Union, no salió nada y al final regresé a Panamá. Entrené solo durante un año y luego llegó la llamada de Cartagena".

