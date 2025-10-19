Adalberto Carrasquilla y los Pumas igualaron con Monterrey

En otro duelo de la Jornada 13 de la Liga MX, Rayados y Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla empataron 1-1 en el Estadio BBVA. Alan Medina adelantó a los universitarios al minuto 43, pero Sergio Ramos igualó el marcador en tiempo agregado (m.45+9) para rescatar un punto para los locales.
Números de Adalberto Carrasquilla vs Monterrey
"Coco" jugó 64' minutos, tuvo 0/4 en centros, 21/26 en pases precisos (81%), 0/2 en regates completados, 2 intercepciones, 0/3 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos y 2 remates.
Pumas volverá a jugar el miércoles 22 de octubre ante Atlético San Luis, en el Estadio Olímpico Universitario (10:05 pm).
FUENTE: LIGA MX