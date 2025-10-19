Legionarios Fútbol Internacional -  19 de octubre de 2025 - 08:37

Adalberto Carrasquilla y los Pumas igualaron con Monterrey

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla fue titular en el empate de Pumas frente a Monterrey en la Liga MX.

FOTO: PUMAS

En otro duelo de la Jornada 13 de la Liga MX, Rayados y Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla empataron 1-1 en el Estadio BBVA. Alan Medina adelantó a los universitarios al minuto 43, pero Sergio Ramos igualó el marcador en tiempo agregado (m.45+9) para rescatar un punto para los locales.

A pesar del empate, Monterrey mantiene su fortaleza en casa, donde no pierde desde hace ocho partidos (seis victorias y dos empates). Además, en el historial en el Estadio BBVA, Rayados ha recibido a Pumas 13 veces, con 11 victorias y solo dos empates.

Números de Adalberto Carrasquilla vs Monterrey

"Coco" jugó 64' minutos, tuvo 0/4 en centros, 21/26 en pases precisos (81%), 0/2 en regates completados, 2 intercepciones, 0/3 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos y 2 remates.

Pumas volverá a jugar el miércoles 22 de octubre ante Atlético San Luis, en el Estadio Olímpico Universitario (10:05 pm).

FUENTE: LIGA MX

