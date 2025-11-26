FÚTBOL Fútbol Internacional -  26 de noviembre de 2025 - 12:57

Alberto Quintero sobre "Bolillo" Gómez: "Están haciendo de ese abrazo un problema"

Alberto Quintero, jugador del CD Plaza Amador, explicó el abrazo que tuvo con Hernán "Bolillo" Gómez, que generó mucha polémica en El Salvador.

Alberto Quintero sobre Bolillo Gómez: Están haciendo de ese abrazo un problema

Alberto Quintero sobre "Bolillo" Gómez: "Están haciendo de ese abrazo un problema"

Alberto Quintero, jugador del CD Plaza Amador, explicó el abrazo que tuvo con Hernán "Bolillo" Gómez, que generó mucha polémica en El Salvador, luego de que Panamá venciera 3-0 a los salvadoreños en el último partido de las Eliminatorias CONCACAF.

"No le veo ningún problema, no veo porque están haciendo de ese abrazo un problema, es un abrazo con un cariño muy especial hacia una persona que hizo historia con este país clasificándonos a un mundial y yo era parte de ese grupo de jugadores que el que él trabajó y creamos una amistad muy linda y aproveché el momento justo cuando el árbitro pita el final del partido, vi que se iba al camerino, corrí hacia él y le jalé la camiseta y le di un abrazo que es muy especial y sé que le va a ir muy bien ante El Salvador", dijo "Negrito" sobre el abrazo con Bolillo Gómez.

Reacciones de Alberto Quintero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1993733301698203950&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: "Estas cosas pasan cuando nos unimos como país", Alberto Quintero

Selección de Panamá: Alberto Quintero, el capitán en la clasificación al Mundial 2026

Luis Muñoz de ascendencia panameña hace historia en la UEFA Youth League

Recomendadas

Últimas noticias