Alberto Quintero sobre "Bolillo" Gómez: "Están haciendo de ese abrazo un problema"

Alberto Quintero, jugador del CD Plaza Amador, explicó el abrazo que tuvo con Hernán "Bolillo" Gómez, que generó mucha polémica en El Salvador, luego de que Panamá venciera 3-0 a los salvadoreños en el último partido de las Eliminatorias CONCACAF.
Reacciones de Alberto Quintero
"No sé porque están haciendo problemas por un abrazo, un abrazo con un cariño especial, para una persona que hizo historia en este país en clasificarnos al primer mundial y yo fui parte de eso e hice una amistad muy linda", Alberto Quintero sobre el vídeo viral del abrazo con… pic.twitter.com/lJglt3Y9kh— Deportes RPC (@deportes_rpc) November 26, 2025