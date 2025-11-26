Alberto Quintero sobre "Bolillo" Gómez: "Están haciendo de ese abrazo un problema"

"No le veo ningún problema, no veo porque están haciendo de ese abrazo un problema, es un abrazo con un cariño muy especial hacia una persona que hizo historia con este país clasificándonos a un mundial y yo era parte de ese grupo de jugadores que el que él trabajó y creamos una amistad muy linda y aproveché el momento justo cuando el árbitro pita el final del partido, vi que se iba al camerino, corrí hacia él y le jalé la camiseta y le di un abrazo que es muy especial y sé que le va a ir muy bien ante El Salvador", dijo "Negrito" sobre el abrazo con Bolillo Gómez.