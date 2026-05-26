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Selección de Panamá Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 12:26

Mundial 2026: Jugadores de la LPF que estarán en la cita mundialista

Dos jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) estarán en la Copa Mundial 2026 de la FIFA con la Selección de Panamá.

Mundial 2026: Jugadores de la LPF que estarán en la cita mundialista

Mundial 2026: Jugadores de la LPF que estarán en la cita mundialista

FOTO: CD PLAZA AMADOR

Tras conocer la convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, se conoció que Alberto Quintero y Eric Davis serán los jugadores de la LPF que estarán represando al país en el torneo más importante a nivel de selecciones.

José "Gasper" Murillo no fue incluido en la lista de 26 futbolistas, pero estará entre los 4 invitados junto a Iván Anderson, Kadir Barría y Víctor Griffith.

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