Mundial 2026: Jugadores de la LPF que estarán en la cita mundialista

Tras conocer la convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, se conoció que Alberto Quintero y Eric Davis serán los jugadores de la LPF que estarán represando al país en el torneo más importante a nivel de selecciones.

José "Gasper" Murillo no fue incluido en la lista de 26 futbolistas, pero estará entre los 4 invitados junto a Iván Anderson, Kadir Barría y Víctor Griffith.

El sueño de estar en el Mundial 2026

Para Eric Davis de 35 años, será su segunda participación en una Copa del Mundo, después de decir presente en Rusia 2018 con Hernán Darío “Bolillo” Gómez al mando en la primera presencia de Panamá en el torneo.

Por su parte, "Negrito" de 38 años jugará su primer Mundial, luego de perderse la del 2018 por una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho.