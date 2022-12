Ángel Di María seguirá jugando con la selección Argentina

“Ángel Di María va a seguir jugando en la Selección Argentina. No está decidido hasta cuando pero lo vamos a ver en marzo. Él también quiere disfrutar de jugar como campeón”, escribió Gastón Edul.

Ángel Di María fue uno de los jugadores más destacados para la albiceleste en Qatar 2022 a pesar de no estar disponible en varios encuentros por unas molestias, sin embargo en los duelos que estuvo con minutos no decepcionó, tanto así que Lionel Scaloni confió en él para ponerlo en la final como titular tras varios partidos ausente en el once y lo solucionó con un penal buscado y un gol anotado para ayudar a la selección de Argentina para el campeonato.